"Бернли" выстоял в борьбе с лидером английской премьер-лиги

В английской премьер-лиге начался 26-й тур. Лидер первенства "Манчестер Сити" потерял два очка в гостевой встрече с "Бернли". Матч завершился вничью 1:1.

"Манчестер Сити" столкнулся с мощным сопротивлением "Бернли", игравшим без своего сильнейшего защитника Джеймса Тарковского. Острые моменты возникали, как у одних, так и у других ворот. В середине первого тайма "Сити" вышел вперед после гола защитника Данило.

Но "Бернли" не позволил лидеру забить больше. Более того, хозяева продолжали атаковать ворота "Сити" и за 8 минут до конца матча были вознаграждены. Ответный гол провел Йохан Гундумндсон. В итоге ничья 1:1. "Манчестер Сити" хоть и не досчитался двух очков, продолжает уверенно идти на первом месте. У "Сити" 69 очков, а у ближайшего из преследователей – "Манчестер Юнайтед" 53. Этот отрыв может сократиться в случае победы "Юнайтед" над "Хаддерсфилдом".