"Россия в моем сердце" собрала более полумиллиона участников

Более 520 тысяч человек приняли участие в акции "Россия в моем сердце" по всей России. Мероприятие прошло в 129 городах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Участников праздника охраняли полицейские и бойцы Росгвардии, пишет "Интерфакс".