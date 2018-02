В районе Идлиба ракетой сбили военный самолет

В районе города Идлиба (север Сирии) ракетой сбили военный самолет. Об этом заявила сирийская вооруженная оппозиция.

Подробности пока не известны, передает ТАСС.

