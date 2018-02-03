Зюганов подсказал способ выхода из кризиса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов видит два способа вывести Россию из нынешнего кризиса.

Как заявил Зюганов, выступая на митинге "За социальную справедливость" в субботу в Москве, первый выход следующий: российское руководство понимает, что происходит, извиняется перед страной и принимает левоцентристский курс, который в свое время проводило правительство Примакова – Маслюкова – Геращенко.

"Если же этого не происходит, есть еще один выход: прийти на выборы и бюллетенем исправить ситуацию", — цитирует слова лидера КПРФ РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Акции левых сил прошла на Суворовской площади. По данным столичного главка МВД РФ, в ней приняли участие около 1000 человек.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта. От КПРФ на высший государственный пост в стране баллотируется Павел Грудинин.