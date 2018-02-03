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3 февраля 201821:20 Сергей Брилев

Олимпийский скандал: атака не на допинг, а на Россию

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Главная тема на исполкоме МОК в Корее — оправдание атлетов из России. Комиссия МОК проверит 15 россиян, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом, чтобы решить: отправлять им приглашения на Олимпиаду, до которой остались считаные дни, или нет. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс уточнил: каждого тренера и спортсмена проверят отдельно и "по многим критериям". Вновь проверки, ожидание и волнение наших атлетов. Тем временем первые группы и так допущенных к Играм "спортсменов из России" уже в Корее.

"Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить. Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, выступала и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах и во всех отношениях. Чистого от допинга, чистого от наносных явлений, которые не свойственны спорту. Мы, конечно, очень переживаем за наших спортсменов, которым не удалось поехать на Олимпийские игры, мы сделаем все, для того, чтобы их поддержать. В то же время мы, признавая свои собственные упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными, ключевыми в современном спорте, очень рассчитываем на то, что и наши коллеги в международных спортивных организациях сделают все для того, чтобы эти организации, международные спортивные объединения не превращались в департаменты государственных учреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства, на первый взгляд, ни казались", — заявил Владимир Путин.

Свой взгляд на ситуацию с российскими спортсменами в интервью "Вестям в субботу" представил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

- Сергей, мы с тобой вместе вели закрытие Олимпиады и Паралимпиады четыре года назад. Но кто бы тогда думал, что будет сейчас. А, может быть, пошли они все подальше в этом Олимпийском комитете, который теперь начинает еще и оспаривать решение собственного Арбитража, и не ехать на эту Олимпиаду?

- Наверное, это решение нужно было принимать значительно раньше. Вспомните нашу твердую и уверенную позицию по конкурсу "Евровидения" в Киеве. Не едет наш человек, ребята, и извините. Вот она, твердая позиция, и там сейчас уважение, респект и мощные позиции РФ. Но есть такая штука — возможный коллективный бойкот, скажем, отталкиваясь от сегодняшней ситуации, отматывая, может быть, год назад, несколько месяцев назад. Это пропуск одной зимней Олимпиады как следствие следующей, летней, потому что наложены санкции, и еще одной зимней.

- Для спортсменов это тогда – катастрофа.

- Это катастрофа для спортивной жизни страны, для наших детей, которые не будут знать ориентиры. И именно поэтому с самого начала я выступал за возможность поехать в любом качестве. Я первым в эфире телеканала спою гимн, если на этой Олимпиаде кто-нибудь из лыжников, биатлонистов победит. Состав усеченный, но шансы все равно есть. Поэтому надо ехать, возвращать аккредитацию Олимпийскому комитету России и возвращать флаг на церемонию закрытия, чтобы эту страничку перевернуть. Но мы понимаем, какая развернется борьба. Она уже разворачивается.

- Она как раз разворачивается, потому что с тех пор, как Владимир Владимирович выступил перед отъезжавшими спортсменами, у которых уже все было нормально, произошел Арбитраж.

- В КАС приняли решение, и когда я звонил лыжнику Саше Легкову, мы плакали с ним вместе, потому что это — невероятная история. Мы вернули себе первое место в общекомандном сочинском зачете, важное и выстраданное нами. Это судьба каждого конкретного спортсмена.

- Одиннадцать человек остались все-таки за скобками, но...

- Частично реабилитированы.

- Двадцать восемь полностью реабилитированы.

- Абсолютно точно. И здесь начинается история неуважения наших партнеров, наших соперников. МОК, конечно, подстраховался, потому что сейчас, дескать, это приглашение, специальная комиссия и так далее.

- То есть люди оправданы, и надо приглашать, а они что-то там решают.

- Больше того, возвращать гимн и флаг, потому что доклад Макларена рассыпается, как карточный домик. Но я хочу сказать о том, что есть информация об обеспокоенности членов Международного олимпийского комитета в отношении нашей неотвратимой активности в гражданских судах.

- Наверное, на исполкоме они как раз это и обсуждают.

- Материальный ущерб, психологический, утерянные годы, здоровье, деньги в конце концов. Можно представить только, какие суммы могут фигурировать от Легкова, Петухова и так далее!

- МОК под давлением ВАДА грозит оспорить решение спортивного арбитража в гражданских судах Швейцарии, что является грубым нарушением статьи 61-й олимпийского Устава.

- Это правда. И именно поэтому те люди, которые и представляют такую мощную юриспруденцию спортивную, понимают, что это маловероятно. Согласно Хартии, высший суд — это Спортивный арбитраж в Лозанне.

- И точка?

- И точка. Причем в данном случае "точка.ру". Готовятся документы, идет массированная юридическая атака. Еще есть время для того, чтобы подготовить, гражданские суды, есть еще выездная модель КАС, которая работает в ускоренном режиме в Пхенчхане. Именно поэтому необходимо сделать все. Конечно, это надо было делать раньше, предполагая в том числе и такое развитие событий. Но сейчас документы тех людей, которые могут реально усилить сборную команду России, готовы, мы будем добиваться этой заявки. Понятно, что МОК говорит "нет" и еще раз "нет". И если эти ребята и девчонки не будут допущены, это, конечно, будет не катастрофа, но страшное решение. Ведь у нас в скелетоне Никитина — это чемпионка Европы, один из лидеров Кубка мира, это Иванова в санях, которая выиграла Европу. Они готовы великолепно. Третьяков, лыжники наши, Петухов, Белов… Представляешь, люди сидят на сборе, готовятся...

- Ты перечисляешь всех тех, кто был оправдан?

- Конечно. Лишение возможности выступать — высшая спортивная мера. Перед нашими спортсменами нужно встать на колени, потому что в этой ситуации они не дрогнули, продолжают бороться, тренируясь и не зная, будут ли они выступать. Остается неделя до открытия Олимпиады. Но я все равно хочу сказать, что с задачей те люди, которые хотели "выбить" российский спорт, справились, потому что нет соревновательной практики. Сейчас уже понятно, что "разобраны" и Шипулин, и другие спортсмены. Но они соберутся, если получат хоть малейшую возможность оказаться в Корее.

- Что вообще это было, по твоим ощущениям, со стороны Международного олимпийского комитета все последние месяцы?

- Мы много очень общаемся с иностранными коллегами, и они все время призывают к каким-то извинениям бесконечным. Извинился перед спортсменами президент, извинился перед международным сообществом руководитель нашего Олимпийского комитета Александр Жуков. Что вы хотите? Если мы будем заставлять извиняться некоторых за события ХХ века, это вообще может зайти далеко. Я глубоко убежден: мы опять-таки признаем, что у нас были проблемы с допингом. Но мы не говорим о государственном регулировании и эту проблему решаем, и практически уже решили. Команда тестируется в международных лабораториях повсеместно в связи с отсутствием своих. И мы абсолютно чистые. Это была атака не на допинг в каком-то государственном масштабе, а на страну.

- При всем том, что мы понимаем, похоже, логику, которая за этим стояла, кому бы по башке, я прошу прощения за выражение, в России дать из чиновничества, что так запустили всю эту ситуацию?

- Если говорить про спорт, — тем людям, которые находятся на хозяйстве, они должны предвосхищать возможные варианты развития событий.

- Тем более понимая политическую ситуацию.

- Не подвергать себя и окружающих эйфории по поводу того, что мы блестяще провели Сочи с организационной точки зрения, выиграли общекомандный зачет, получили Чемпионат мира и давай готовиться. Но возможные попытки сделать то, чтобы предвосхитить ту или иную неприятную ситуацию, надо делать. Но здесь мы тоже должны понимать, что мы рассчитывали и в Международном олимпийском движении на людей, которые не просто обещали нам помощь, которые были с нами долго и в решающий момент почему-то отвернулись. С другой стороны тоже идет серьезная работа.

- Я тебя не буду спрашивать, за кого конкретно болеть на Олимпиаде. Я собираюсь болеть за всех наших, кто туда поедет.

- Абсолютно! И не надо говорить про какой-то общекомандный зачет, про медали. В данном случае 168 человек — та заявка. У нас прекрасная молодая команда в лыжах, сноуборде, фристайле и так далее. Особняком стоит хоккей. Надо выиграть этот олимпийский турнир, как в когда это сделала команда у Тихонова. Без флага и без гимна.

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