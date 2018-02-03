Лыжники попали под лавину под Мурманском

В Хибинах в Мурманской области нескольких лыжников завалило снегом. Как минимум один человек погиб, пишет ТАСС.

В прокуратуре сообщили, что туристы катались на необорудованном склоне, и их накрыла лавина. Поиски пострадавших вели спасатели из Кировска. Следствие выясняет имена лыжников, и откуда они приехали.