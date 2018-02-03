Акция "Россия в моем сердце" объединила страну

Масштабная патриотическая акция "Россия в моем сердце" прошла по всей стране. Главная площадка — в сердце страны, в Москве, у Красной площади, на Васильевском спуске.

Погода будто специально проверяла людей на прочность. Мокрый снег и пронизывающий ветер, а вся площадь, как один человек, хором поет государственный гимн.

Пожалуй, самый узнаваемый участник акции — народный артист СССР Василий Лановой. Открыв митинг с трибуны, он подходит к нашей камере.

"Я такого не помню! Красота! Это Россия, все правильно. Нас снегопад не остановит, так что все в порядке. Все правильно, все по-русски", — отметил Василий Лановой, сопредседатель общероссийского движения " Бессмертный полк".

Люди разного возраста — и молодежь, и пенсионеры — и совершенно разных профессий.

"Мы предложили провести такую серию митингов по всей стране, чтобы показать что нас это не смущает: ни санкции, ни давление олимпийское, ни жульничество. Нас невозможно запугать. Мы в проруби зимой купаемся. Ну как нас запугать?" – сказал Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ.

Организатором выступила российская Общественная палата, но к ней, действительно, присоединились десятки организаций: волонтерских, ветеранских, студенческих, профсоюзных.

"На Васильевском спуске — тысячи членов профсоюзов, которые пришли выразить свою позицию. Она основана на наших ценностях — мир во все мире, уважение и справедливость. Это те основы, которые мы регулярно цитируем, мы говорим о том, что строим свою работу именно на этом", — отметил Алексей Савин, зампредседателя Московской федерации профсоюзов.

"Пока Россия вот так едина полностью, нам ничего не страшно, — уверен Дмитрий Саблин, первый заместитель Всероссийской общественной организации "Боевое братство". — Вот как наши деды и прадеды встали под Сталинградом, так вот все армии мира попытались, они не смогли ни на метр продвинуться, так и сегодня никто никуда не продвинется".

Естественно, одними памятными датами мероприятие не ограничивается. Здесь и ответ на экономические санкции, и, конечно, поддержка нашей олимпийской сборной.

"Это многого стоит, — признается Антон Шипулин, биатлонист, олимпийский чемпион, – когда люди приходят и объединяются, чтобы сопереживать вместе, вспомнить моменты Сталинградской битвы, поддержать спортсменов-олимпийцев. Я считаю, такие мероприятия нужно проводить чаще".

Организаторы планировали, что в митинге примут участие до десяти тысяч человек, но, по оценкам МВД, на Васильевском спуске людей было, как минимум, в шесть раз больше.