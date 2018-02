Трамп рассказал об американском позоре

Президент США Дональд Трамп считает американским позором расследование по РФ.

Республиканцы опубликовали меморандум о роли ФБР и минюста в расследовании "вмешательства России", Трамп заявил, что документ его полностью реабилитирует. В документе отмечается предвзятость сотрудников ФБР по отношению к Трампу и их лояльность – к экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон.

Но российская охота на ведьм продолжается, написал твит Трамп.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!