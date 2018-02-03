Трамп рассказал об американском позоре

Президент США Дональд Трамп считает американским позором расследование по РФ.

Республиканцы опубликовали меморандум о роли ФБР и минюста в расследовании "вмешательства России", Трамп заявил, что документ его полностью реабилитирует. В документе отмечается предвзятость сотрудников ФБР по отношению к Трампу и их лояльность – к экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон.

Но российская охота на ведьм продолжается, написал твит Трамп.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2018 г.

Также в меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа. По сообщению CNN, в ФБР утверждали, что летом 2016 года из Кремля пытались использовать советников Трампа, в том числе Пейджа.

Расследование вмешательства, которое опровергают в Кремле и Белом доме, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.