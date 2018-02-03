Предвыборная гонка: левые, бар и Лондон

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Президентские выборы 1 час назад
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Активное движение в предвыборных делах. Выборы — всего-то через полтора месяца.
На ферме в подмосковном Путилково с самого утра — оживление. В гости к животноводам приехал Максим Сурайкин. Кандидат от партии "Коммунисты России" решил посмотреть, как живут частники на селе, на примере отдельно взятого хозяйства. Пообщался с фермером на тему: "социализм был справедливее чем капитализм". Осмотрел поголовье скота. Покормил двух коров шведской породы. Подсчитал производительность кур.
За стойкость в непростое время он наградил главу хозяйства медалью, выпущенной к 100-летию Революции и поделился своим видением способов подъема села.
"Мы можем не только накормить страну, мы можем экспортировать и серьезно зарабатывать на продовольственной продукции. Но для этого мы должны вводить те социалистические элементы, которые были в советское время. Крестьянин должен получить кредит под нулевую ставку процентов. Надо снять все административные барьеры", — отметил Сурайкин.
Про "социальную справедливость" говорили и сторонники КПРФ. На митинг В Москве — символично — у Театра советской армии собрались, как потом посчитали в столичном МВД, около тысячи человек. Настроение задавали советские песни.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин приезжает, когда все уже готово. У него, как и у всех кандидатов, — горячая пора. Неизменно — по правую руку — руководитель его штаба и политический наставник Геннадий Зюганов.
"75 лет назад наши отцы и деды, отстаивая справедливость великой державы, советской страны, победили. А сегодня снова страну окружили со всех сторон. Сегодня дикие, политические репрессии против всех, кто живет в России. Сегодня обложили экономическими, финансовыми санкциями, снова брошен вызов. Это требует сплоченности граждан, но и сплоченность предполагает честные и достойные, справедливые выборы. Поэтому мы подготовили программу, у нас очень грамотный сильный кандидат", — отметил Зюганов.
Сам беспартийный Грудинин обращается сразу ко всем силам на левом фланге, хотя рассчитывает, конечно же, на партийный электорат.
"Я, конечно, не могу так хорошо говорить, как Геннадий Андреевич, но я точно знаю, что люди, собравшиеся здесь, — за справедливость, за то, чтобы не было обманутых дольщиков, чтобы экология была хорошей, чтобы наши дети пили нормальную воду и дышали нормальным воздухом, чтобы люди, которые пришли сюда, после 18 марта не приходили больше на митинги за социальную справедливость, чтобы власть обеспечила социальную справедливость в нашей стране", — заявил Грудин.
У тех, кто собрался в то же время в подмосковном Одинцово, — свое видение справедливости. Это пайщики сразу нескольких совхозов, в том числе и совхоза имени Ленина, который возглавляет Павел Грудинин. Они называют себя обманутыми. И их набрался целый зал.
"Он нас пригласил к себе в кабинет и предложил продать акции, которые были выданы, 240 акции. Предложил за эти акции смешные деньги. Он просто перевел землю из коллективно-совместной на ЗАО "Совхоз имени Ленина". И вся земля теперь принадлежит ЗАО "Совхоз имени Ленина", то есть ему одному", — возмущены люди.
В начале 90-х, как и по всей стране, сельчанам предложили стать акционерами и поменять их землю на акции. Несколько сотен собственников, собравшихся в этом зале, утверждают, что за эти акции ничего не имеют, поэтому решили объединиться и выступить с обращением.
"Надеемся на то, что справедливость восторжествует. Поскольку Павел Николаевич Грудинин баллотируется в президенты. И первым пунктом программы у него — как раз борьба за справедливость", — считают собравшиеся.
Ксения Собчак в родном Петербурге решила выступить неформально и собрала сторонников в баре Mad Max, что в переводе означает "Безумный Макс". Но это здесь никого не смущало. Аудитория расположилась прямо на танцполе и кое-кто хорошо подготовился.
Начала кандидат от "Гражданской инициативы" с глобального – бюджетной справедливости. "Чтобы деньги не стекались только в один центр, но и в Санкт-Петербурге могли быть достаточные инвестиции для того, чтобы по-настоящему возродить культурную столицу нашей Родины. Санкт-Петербург всегда ей был и всегда ей останется. Моя задача сделать так, чтобы здесь мы по-настоящему смогли это увидеть и почувствовать", — сказала Собчак. А в ответах на вопросы даже коснулась отношения между полами.
А вот Борис Титов — в Лондоне. Причем, говорит, пришлось совместить сразу две цели визита. С одной стороны, как омбудсмен он встретится с предпринимателями, которые уехали из России, чтобы разъяснить причины, а может, и убедить вернуться, с другой, — с международной миссией уже как политик и кандидат.
"Мы встречаемся с экспертами, членами парламента, представителями бизнеса английского, генералитета Великобритании. С ними мы хотим подумать, как между нашими странами наладить отношения", — подчеркнул Титов.
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