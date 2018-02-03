Сотрудницы Мариупольского музея получили сроки за возврат картин Крыму

Две сотрудницы Мариупольского краеведческого музея признаны виновными в том, что в марте 2014 года поспособствовали передаче на территорию Крыма 52 картин XVII-XX веков на общую сумму более 1,32 миллиона долларов. Согласно решению Жовтневого суда Мариуполя, сотрудницы музея допустили служебную халатность (часть 2 статьи 367 УК Украины), передает ТАСС со ссылкой на городской интернет-портал.

Эта история началась 18 февраля 2014 года, когда Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор о предоставлении картин на выставку "Русское и украинское искусство XVIII – начала XX века". В тот же день из Крыма в Мариуполь привезли 52 картины, которые должны были экспонироваться на выставке до 27 мая 2014 года. Однако уже 19 марта в музее получили письмо из Симферополя, где коллеги просили вернуть произведения искусства в связи с социально-политической обстановкой на Украине. Руководившая тогда Мариупольским музеем Ольга Чаплинская договор расторгла, а заведующая отделом фондов Художественного музея имени А.И. Куинджи "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренишева 20 марта передала картины представителю симферопольского музея.

Суд посчитал, что сотрудницы допустили служебную халатность. В итоге Чаплинская получила три года лишения свободы, а также потеряла право занимать административно-хозяйственные должности сроком на год. Куренишевой также назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать аналогичные должности в течение года. После этого суд освободил обеих женщин от наказаний, применив закон об амнистии.