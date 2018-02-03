Лондон заинтересовался активами россиян

Лондон начнет требовать от владельцев активов в Соединенном Королевстве, в том числе выходцев из России, объяснений по поводу происхождения их средств. Об этом заявил в интервью газете The Times замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес.

"Когда мы доберемся до вас, то придем за вами, за вашими активами, и мы создадим такую обстановку, что вам придется жить в тяжелых условиях", — сказал он.

Уоллес также сослался на расследование так называемого дела "Всемирной прачечной" (The Global Laundromat), о котором британские СМИ сообщали в минувшем году. Речь идет о якобы имевшем место выводе средств из России через западные банки подставными компаниями, многие из которых зарегистрированы в Великобритании. В рамках этой схемы в 2011-2014 годах 22,3 миллиарда долларов якобы были проведены через Молдавию с использованием российских подставных компаний и фиктивных займов от офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании.

По словам Уоллеса, британское правительство решительно настроено на то, чтобы положить конец подобным схемам. "Мы узнали, что там определенно были связи с российским государством. Позиция правительства (Великобритании): мы в курсе того, что они делают, и не собираемся позволять делать это и дальше", — сказал он.

С 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества, происхождение которого неясно, передает ТАСС. Данный инструмент — Unexplained Wealth Orders (UWO) — позволяет британским властям требовать от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов (71 тысяча долларов) объяснений о происхождении таких активов и соответствующих счетов.

Новые правила распространяются и на "политически значимых лиц". По сведениям The Times, уже определены десятки лиц, которым могут быть направлены упомянутые UWO, а в отношении двух из них готовится запуск процедуры. О ком именно идет речь, издание не уточняет.

По словам Уоллеса, если, например, депутат из страны, где члены парламента не получают высоких зарплат, вдруг покупает роскошный особняк в центре Лондона, он должен будет объяснить, как он за него заплатил.