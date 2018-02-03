Дарья Касаткина не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге

Определились финалистки проходящего в Санкт-Петербурге теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Ими стали чешка Петра Квитова и француженка Кристина Младенович, обыгравшая в полуфинале Дарью Касаткину.

Дарья выиграла первую партию 6:3 и хорошо начала вторую. Но Младенович переломила характер игры и выиграла второй сет 6:3. В третьей партии также сильнее была французская теннисистка – 6:2. Видимо, Касаткина потратила много сил в игре с первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки.

В реашающем матче турнира с призовым фондом 734 тысячи долларов сыграют Кристина Младенович и чешка Петра Квитова. Несколькими часами ране Квитова нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гергес в трех партиях.