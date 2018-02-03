Кадыров назвал разговоры о "передаче наверх" дела Титиева попыткой давления на следствие

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал обращение уполномоченный по правам человека в России Татьяны Москальковой в МВД. Омбудсмен попросила передать дело Оюба Титиева, обвиненного в хранении 180 граммов марихуаны, в ГУ МВД РФ по СКФО. Глава местного отделения "Мемориала" Оюб Титиев вины не признает, ему грозят 10 лет тюрьмы.

Кадыров считает подобные обращения психологическим и административным давлением на следствие, пишет РИА Новости. По мнению главы Чечни, такие инициативы странны, потому что сотрудники МВД работает как единое ведомство вне зависимости от региона.

"Необходимо дождаться результатов, и если они необъективны, разжаловать и наказать виновных, как это предусмотрено законом", — написал Кадыров в Telegramе.

Глава Чечни уверен, что именно в Чечне заинтересованы в объективном следствии в отношении жителя республики.

Ранее правозащитники просили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева взять на контроль ход следствия, потому что наркотики могли быть подброшены Титиеву в качестве мести за работу в "Мемориале".