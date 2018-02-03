Борис Спасский избран почетным президентом Российской шахматной федерации

Выдающийся советский шахматист, бывший чемпион мира Борис Спасский избран почетным президентом Российской федерации шахмат. Действующий глава организации Андрей Филатов переизбран на новый срок.

XIII съезд шахматистов России избрал руководство Российской федерации шахмат. Президентом переизбран Андрей Филатов. Посты вице-президентов займут глава ОКР Александр Жуков, 12-й чемпион мир Анатолий Карпов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Павел Шинский и член попечительского совета РШФ Андрей Гурьев. Все они, кроме Гурьева, и раньше занимали аналогичные должности.

Почетным президентом Российской федерации шахмат избран старейший гроссмейстер страны Борис Васильевич Спасский. Спасский – десятый чемпион мира по шахматам. Он завоевал этот титул в 1969 году после победы над другим советским гроссмейстером Тиграном Петросяном и сложил чемпионские полномочия в 1973 году в матче с американцем Бобби Фишером