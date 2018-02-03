Три тысячи киевлян заступились за храм УПЦ МП, который хотят снести

На молебен в поддержку храма Рождества Богородицы Десятинного монастыря в центре Киева (Украина) вышли более трех тысяч человек.

Так христиане отреагировали на сообщение о силовом захвате монастыря язычниками и раскольниками, подстрекаемыми депутатами парламента.

Одновременно у стен храма прошла акция, в которой около двухсот человек требовали его сноса и освобождения архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, арестованных за попытку поджога храма 25 января.

По данным УПЦ МП, молящимся угрожали. Среди активистов — представители террористической организации С-14, "Нацкорпуса", (запрещен в РФ) "Правого сектора" (запрещен в РФ) во главе с председателем партии Андреем Тарасенко".

За порядком следят 200 полицейских и представителей Красного Креста, передает ТАСС.

Десятинный монастырь находится в историческом центре Киева рядом с Десятинной церковью, первым каменным храмом в Киевской Руси.