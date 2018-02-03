Годовалую россиянку, удочеренную иракцами, вернут на родину

Власти Чечни нашли в иракской семье годовалую россиянку, родители которой погибли в зоне конфликта на Ближнем Востоке. В ближайшие дни девочку вернут на родину. Ранее в Россию были возвращены трое братьев девочки.

Как рассказал журналистам член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, 11 октября 2017 в РФ удалось вернуть троих братьев-сирот Абдуллаевых, а не так давно — установить местонахождение их малолетней сестры Халимы 2017 года рождения. Как выяснилось, девочку удочерила арабская семья в Ираке.

По словам Сабсаби, чеченские власти совместно с посольством РФ в Ираке и представителями UNICEF приняли необходимые меры, и на сегодняшний день ребенок находится в безопасном месте, за ним осуществляется надлежащий уход. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, в настоящее время ведется подготовка документов для возвращения девочки в Россию и воссоединения ее с семьей. Ребенка планируется доставить в Москву рейсом из Багдада 7 февраля, передает РИА Новости.

На сегодняшний день при содействии чеченских властей из Ирака и Сирии на родину вернулись около 100 женщин и детей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.