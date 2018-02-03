CNN сообщил о военном сотрудничестве Мозамбика и КНДР в обход санкций

Телеканал CNN выяснил подробности доклада экспертов ООН о нарушении КНДР режима санкций, пишет РИА Новости. В частности, специалисты установили, что КНДР помогала Мозамбику обслуживать ракеты типа земля-воздух, военные радары, системы ПВО, а также ремонтировать танки.

ООН начала ограничивать торговые и военные контакты КНДР с 2006 года. По сведениям из доклада, Северная Корея и Мозамбик начали сотрудничать в 2015 году. Более того, спецназ северокорейцев тренируется на базе в Мапуто.

За свои услуги КНДР получает миллионы долларов, которые дипломаты переправляют в Пхеньян. Также корейские рыбаки выходят в море на судах, которые зарегистрированы в Намибии.

Незаконный экспорт угля, топлива и другой продукции в последние годы мог принести властям Северной Кореи около 200 миллионов долларов.