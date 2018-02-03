Минобороны: Су-25 в Сирии сбили из ПЗРК, пилот убит

Минобороны РФ подтвердило, что в районе сирийского Идлиба из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот успел катапультироваться, но был убит террористами "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России).

Как сообщает РИА Новости, Центр примирения совместно с Турцией работает над возвращением тела погибшего летчика.

Ранее в "Твиттере" было опубликовано несколько видео с уничтоженным самолетом. Террористы атаковали его, затем один из боевиков скакал по обломкам разрушенной машины.