"Спартак" уступил в контрольном матче китайскому клубу

Чемпион России московский "Спартак" продолжает подготовку к весенней части сезона в испанской Марбелье. Москвичи провели очередной контрольный матч, в котором уступили китайскому клубу "Хэбэй Чайна Форчун" 1:2.

"Спартак" активно начал встречу. Уже на пятой минуте год отличиться новичок красно-белых Софьян Ханни, угодивший в штангу. Опасно бил после передач все того же Ханни Зе Луиш. Но единственный мяч в первом тайме был забит в ворота "Спартака". Эрнандес выполнил штрафной, а молодой голкипер москвичей Александр Максименко допустил ошибку .

В начале второго тайма Ханни вывел Зе Луиша к воротам, но китайскую команду выручил вратарь. И все же "Спартак" отыгрался. Вышедший на замену Луиз Адриано мастерски принял мяч в штрафной и отдал пас Зе Луишу, который был точен – 1:1.

Вскоре Луиз Адриано мог вывести "Спартак" вперед, — соперников выручил вратарь. А за три минуты до конца встречи ошиблась оборона красно-белых, и Жервиньо забил победный мяч. "Хэбэй Чайно Форчун" победил с результатом 2:1.