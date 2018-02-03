Еще одно ЧП под Мурманском: люди на снегоходе провалились под лед озера

В Мурманской области два человека на снегоходе провалились под лед озера Вильмаламбина. Мужчины смогли выбраться из воды, но позже один из них скончался от переохлаждения.

ЧП произошло в Терском районе области в субботу вечером. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах региона, житель местного села Умба и приезжий из Санкт-Петербурга выехали из Умбы на двух снегоходах. В пути одна из машин сломалась, и путешественники поехали дальше вдвоем на одном снегоходе. Когда они проезжали по льду озера, снегоход провалился в полынью. Погибший – житель Умбы, 1984 года рождения.

По данным пресс-службы УМВД России по Мурманской области, спасшийся петербуржец решил вернуться к сломанному снегоходу и смог развести костер, используя топливо машины. А сельский житель остался у попавшего в воду снегохода, не смог согреться и скончался.

Ранее в субботу в Мурманской области произошло еще одно ЧП: в Хибинах нескольких лыжников завалило снегом. Как минимум один человек погиб. По предварительным данным, туристы катались на необорудованном склоне, и их накрыло лавиной.