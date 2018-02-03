Московский снегопад отменил почти 60 рейсов

Почти 60 рейсов были отменены или задержаны в столичных аэропортах из-за мощного снегопада, передает канал "Россия 24". Он начал идти в Москве с самого утра, а сейчас сменился дождем с мокрым снегом. Водителей просят быть максимально осторожными, по возможности оставить машины дома.

Московское метро перешло на усиленный режим работы, как и столичные коммунальщики. По прогнозам синоптиков, этот снегопад может стать сильнейшим за последние 150 лет. Как сообщается, в ближайшее время он продолжится.

МЧС распространило предупреждение о том, что завтра в городе ожидается сильный снегопад и гололедица. До конца воскресения в Москве может выпасть около месячной нормы осадков.