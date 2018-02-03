Шаманов: в районе, где был сбит Су-25, находятся американские инструкторы

Российский штурмовик Су-25 мог быть сбит при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии в провокационных целях, заявил глава комитета российской Госдумы по обороне Владимир Шаманов. "В Идлибе больше тысячи представителей американских инструкторов, и исключать, что это могли в провокационных целях сделать, нельзя", — заявил парламентарий.

Со своей стороны первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич пообещал, что Россия проведет серьезное расследование обстоятельств ЧП с российским штурмовиком Су-25 в зоне деэскалации Идлиб. Он уточнил, что расследование коснется многих вещей, в том числе типа ПЗРК, из которого был сбит самолет.

Клинцевич также высказал убежденность в том, что ПЗРК, которые имеются у боевиков в Сирии, были поставлены американцами через третьи страны.

Вместе с тем, по мнению сенатора, необходимости в усилении группировки РФ в Сирии в связи с нынешней потерей в Идлибе нет. "У нас там достаточно сил и средств, чтобы разобраться", — подчеркнул Клинцевич.

В Минобороны РФ подтвердили, что боевики в Сирии сбили российский штурмовик Су-25, пилот погиб. "Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам Джабхат ан Нусры" (запрещена в России). При ведении боя с террористами пилот погиб", — говорится в сообщении ведомства.

Там также подтвердили, что Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимают меры по возвращению тела российского летчика.

До инцидента с Су-25 официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии РФ потеряла четыре самолета и четыре вертолета, напоминает "Интерфакс".