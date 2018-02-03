Сирия: подбивших Су-25 боевиков уничтожили высокоточным ударом

После уничтожения российского Су-25 в районе Идлиба по боевикам был нанесен удар из высокоточного оружия. Не менее 30 террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в России) были ликвидированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Пилот штурмовика смог катапультироваться, но был убит в ходе боя с террористами, сбившими самолет из ПЗРК. Россия и Турция добиваются возвращения тела погибшего. Видео уничтожения самолета и прыгающего по его обломкам боевика ранее появились в Сети.

Сенатор Франц Клинцевич пообещал тщательно расследовать атаку. Он считает, что ПЗРК попали к террористам через "третьи страны", а необходимости наращивать группировку в Сирии пока нет. В свою очередь глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов заметил, что в данном районе находятся более тысячи американских инструкторов и, возможно, атака носила провокационный характер.