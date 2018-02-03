Дебютный гол Санчеса помог "МЮ" победить "Хаддерсфилд"

"Манчестер Юнайтед" в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу на своем стадионе принимал одного из главных неудачников турнира – "Хаддерсфилд Таун". Подопечные Жозе Моуриньо не оставили шансов гостям и одержали победу со счетом 2:0. Голы у "Юнайтед" забил дуэт нападающих Ромелу Лукаку – Алексис Санчес. При этом отметим, что для чилийского новичка "МЮ" этот гол стал первым.

Одержанная победа "красных дьяволов" позволила сократить отставание от лидирующего "Манчестер Сити", поскольку "горожане" ранее потеряли очки в поединке с "Бернли". Таким образом, после 26 сыгранных матчей разница между манчестерскими клубами составляет 13 очков.

Следом за "МанЮнайтед" расположились "Ливерпуль и "Челси", в активе которых по 50 баллов. Обеим командам еще предстоит провести свои поединки 26-го тура против "Тоттенхэма" и "Уотфорда" соответственно.