После президентских выборов Собчак пойдет на думские

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента России от партии "Гражданская инициатива", заявила также о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

"Я буду идти на выборы в Госдуму — это моя следующая цель, 2021 год", — приводит РИА Новости слова Собчак, сказанные ей в субботу на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге.

По мнению телеведущей, президентские выборы она не выиграет. Что касается дальнейшего сотрудничества с партией "Гражданская инициатива", Собчак заявила, что если ей удастся договориться с этой политической силой, она будет выдвигать свою кандидатуры в Госдуму от партии, если же нет, телеведущая будет формировать собственное движение.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта.