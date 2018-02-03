Чепа: Су-25 стал жертвой американского "управляемого хаоса"

Гибель российского военного самолета в Сирии стала возможна в результате реализации США концепции "управляемого хаоса", считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Пока будет бардак, пока будут попытки разделять страну (Сирию), такое будет продолжаться все время", — подчеркнул депутат.

По его словам, действия Америки не способствуют наведению мира, а внешняя политика этой страны: "управляемый хаос", поддержка тлеющих конфликтов, приводит именно к таким последствиям.

В то же время Чепа согласился с мнением первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича о том, что усиления группировки ВКС России в Сирии после гибели Су-25 не потребуется. Однако, добавил он необходимо усиление разведки и действий военной полиции "на земле".

Со своей стороны военный летчик первого класса, депутат Госдумы, Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин заявил, что ПЗРК мог сбить российский Су-25, если тот летел на высоте не выше пяти километров.

"Су-25 устойчив в бою, и все зависит от того, куда попала ракета. А ПЗРК действительно мог сбить самолет, если он летел на высоте пять тысяч метров или ниже", — приводит слова парламентария "Интерфакс".

Как заявил Антошкин, он хорошо знает эту машину, сам летал на СУ-25, добавив, что у этого самолета есть возможность в целях защиты от ПЗРК использовать инфракрасные ловушки или активные помехи. Пока слишком мало информации, чтобы делать какие-либо выводы по поводу случившегося, добавил он.