St. Petersburg Ladies Trophy. Звонарева и Бачински – в финале парного разряда

На продолжающемся в Санкт-Петербурге турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) определились финалистки женского парного разряда. Россиянка Вера Звонарева и швейцарка Тимеа Бачински в полуфинале турнира со счетом 6:4, 6:2 переиграли китайско-канадский тандем Сюй Ифань – Габриэла Дабровски.

Соперницы провели на корте 1 час 9 минут.

В финальном поединке Звонарева и Бачински встретятся с Аллой Кудрявцевой из России и Катариной Среботник из Словении. Матч пройдет 4-го февраля.