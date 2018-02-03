Собянин призвал москвичей к осторожности

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей быть аккуратнее: в столице бушует непогода.

В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее. Аварийные службы работают в усиленном режиме. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 февраля 2018 г.

Аварийные службы работают в авральном режиме, упало уже семь деревьев, и это только начало, написал Собянин твит.

Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 февраля 2018 г.

Падения деревьев произошли на улице Декабристов, где были повреждены четыре автомобиля, а также на улицах Маршала Тимошенко, Енисейская, Малая Филёвская, Щукинская и Халтуринская. На пересечении Измайловского шоссе с Главной аллеей произошло падение дерева на крышу трамвая. Пострадавших нет, но движение остановлено.

Снегопад продолжится до воскресенья, а сегодня ночью сильно похолодает – до 9 градусов по Цельсию.