Ума Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах

47-летняя актриса Ума Турман обвинила 65-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах.

Вайнштейн приставал к ней сразу после съемок продюсируемого фильма "Криминальное чтиво" (1994) – пытался принудить к близости и угрожал, что сломает ее карьеру.

Представители продюсера объяснили, что имел место флирт, Вайнштейн неправильно истолковал поведение Турман, никогда ей не угрожал и впоследствии извинился, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался женщин. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

После этого инцидента прокатилась волна секс-скандалов с участием звезд и политиков.