Мини-футбол. Сборная России пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы

Сборная России по мини-футболу (футзалу) вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в словенской Любляне. Российские футболисты во втором туре сыграли вничью со сборной Казахстана со счетом 1:1. Единственный гол за российскую сборную забил Эдер Лима. В составе казахстанцев забитым мячом отметился Жуниор Дуглас.

Таким образом, сборная Казахстана с четырьмя очками заняла первую строчку в группе "В", на второй обосновались россияне, на счету которых два балла.

Соперником сборной России по плей-офф станет победитель группы "А", в которых выступают команды Сербии, Словении и Италии.

Матч российской сборной в 1/4 финала чемпионата Европы состоится 5 февраля.