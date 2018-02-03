Немецкие депутаты приехали в Крым обсуждать отмену санкций

В субботу вечером в Симферополь прибыли представители правой партии "Альтернатива для Германии". Они собираются обсудить вопросы снятия санкций и признания российского статуса полуострова, передает "Интерфакс".

Председатель региональной национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель подтвердил, что германские парламентарии готовы обсуждать возможности снятия санкций с РФ. Кроме того, их интересует развитие бизнеса между Германией и Крымом.

На полуостров приехала делегация из девяти человек — восемь депутатов, представляющих парламенты трех земель ФРГ: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии, и один помощник депутата.

По итогам визита немецкие правые намерены составить рекомендации для бизнесменов из ФРГ о том, как нужно работать в Крыму. Визит продлится до 9 февраля.