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3 февраля 201822:49

Немецкие депутаты приехали в Крым обсуждать отмену санкций

фото: Russian Look

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В субботу вечером в Симферополь прибыли представители правой партии "Альтернатива для Германии". Они собираются обсудить вопросы снятия санкций и признания российского статуса полуострова, передает "Интерфакс".

Председатель региональной национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель подтвердил, что германские парламентарии готовы обсуждать возможности снятия санкций с РФ. Кроме того, их интересует развитие бизнеса между Германией и Крымом.

На полуостров приехала делегация из девяти человек — восемь депутатов, представляющих парламенты трех земель ФРГ: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии, и один помощник депутата.

По итогам визита немецкие правые намерены составить рекомендации для бизнесменов из ФРГ о том, как нужно работать в Крыму. Визит продлится до 9 февраля.

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