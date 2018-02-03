Обамеянг и Мхитарян принесли крупную победу "Арсеналу"

В рамках 26-го тура английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" на своем поле принимал "Эвертон" из Ливерпуля. "Канониры" добились крупной победы со счетом 5:1.

Авторами забитых голов стали оформивший первый в своей карьере хет-трик Аарон Рэмзи, Лоран Косьельни и новичок команды Пьер-Эмерик Обамеянг, для которого этот поединок стал дебютным за команду Арсена Венгера. Примечательно, что результативными действиями отметился еще один дебютант команды – Генрих Мхитарян, в активе которого три голевых паса на своих партнеров по команде.

После победы "Арсенал" набрал 45 очков, однако это не помогло лондонцам подняться вверх в турнирной таблице – они по-прежнему занимают шестую строчку в чемпионате Англии, уступая ближайшему конкуренту – "Тоттенхэм Хотспур" – три очка.