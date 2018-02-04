Reuters: боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" взяли ответственность за атаку на российский Су-25

Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (новое наименование террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", которая запрещена в России и ряде других стран) взяла на себя ответственность за атаку на российский самолет Су-25. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Агентство ссылается на социальные сети террористов, передает РИА Новости. Однако пока не приводится никаких доказательств достоверности этой информации. Аналогичные сообщения появились у агентства France-Presse и на телеканале Al-Arabiya.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот успел катапультироваться, но позднее погиб, ведя бой с террористами. Представители Министерства обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее сообщалось, что более 30 боевиков были уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, который подконтролен "Джебхат ан-Нусре" (именно оттуда была запущена ракета по российскому Су-25).

Министерство обороны России отметило, что бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиями привели к проведению Турецкой Республикой военной операции в этом регионе Сирии. По мнению представителей российского ведомства, подобные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования, а также препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате.