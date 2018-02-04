Пентагон: США не снабжали партнеров в Сирии оружием типа "земля-воздух"

Представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил, что Соединенные Штаты Америки не снабжали партнеров в Сирии оружием типа "земля-воздух". Также Пэхон отметил: Вашингтон будет оценивать информацию о том, что российский самолет Су-25 был сбит из ПЗРК.

Самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот успел катапультироваться, но позднее погиб в процессе ведения боя с террористами. Представители Министерства обороны России заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее сообщалось, что в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре" (запрещена в России), были уничтожены более 30 боевиков.

Представитель Пентагона сообщил, что в настоящее время Соединенные Штаты вместе с партнерами в Сирии сосредоточены на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в ряде стран, в том числе в России и в США).

По словам Пэхона, все операции географически ориентированы на боевые действия против ИГИЛ, продолжающиеся в восточной Сирии, передает РИА Новости.