Пушков: требование Украины реформировать Совбез ООН - глупая и безнадежная затея

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование Украины реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении использования права вето, назвав его "глупой и безнадежной затеей".

Как Пушков написал на своей странице в Twitter, украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках реформировать Совет Безопасности ООН, чтобы лишить Российскую Федерацию права вето, но их усилия обречены.

Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая безнадёжная затея. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 февраля 2018 г.

Ранее делегация Украины в Организации Объединенных Наций потребовала реформировать Совет Безопасности, изменив в первую очередь процедуры применения права вето.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций – постоянно действующий орган ООН. На него, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание безопасности и международного мира. Относится к числу шести главных органов ООН, напоминает РИА Новости. Правом вето, блокирующим любую резолюцию Совета Безопасности ООН, обладают Великобритания, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Франция.