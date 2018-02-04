Россиянин Гассиев стал финалистом WBSS, нокаутировав Дортикоса

В Сочи завершился турнир по боксу, в заключительном бое которого россиянин Мурат Гассиев одержал победу над кубинским боксером Юниером Дортикосом. Победа была одержана нокаутом в заключительном, 12-м раунде поединка. По ходу боя Гассиев трижды отправлял оппонента в нокдаун.

Успешное завершение поединка позволило представителю России пробиться в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), а также защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Теперь в финале россиянин сразится с украинским боксером Александром Усиком. Напомним, ранее он в полуфинале одолел Майриса Бриедиса из Латвии.