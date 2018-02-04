В Скотланд-Ярде проверяют еще две жалобы на домогательства со стороны Харви Вайнштейна

Полиция Лондона проверяет еще две жалобы от женщин, которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщил британский телеканал ITV.

Как уточняется, один из инцидентов произошел в 2011 году в лондонском районе Вестминстер, другой – в 2010 году за пределами британской юрисдикции. Представители Скотланд-Ярда заявили, что дело будет передано соответствующей инстанции.

Таким образом, к британским правоохранителям обратились уже девять женщин с жалобами на Вайнштейна. В конце октября 2017 года представитель Скотланд-Ярда сообщил СМИ, что полиция расследует поступившие от семи жертв сообщения о сексуальном насилии.

В Соединенных Штатах Америки кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин. Среди них – известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд, напоминает РИА Новости. На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а властями Нью-Йорка начато расследование в его отношении. Группа женщин подала в суд Нью-Йорка коллективный иск против продюсера и представителей компании, основанной им.