Трудности перевода: олимпийскую сборную Норвегии одарили яйцами

В южнокорейский Пхенчхан продолжают приезжать команды-участницы предстоящих Олимпийских игр. Одна из них – сборная Норвегии, по приезду была неожиданно одарена местным поставщиком – скандинавской делегации привезли 15 тысяч яиц. При этом повара заказывали 1500 яиц.

Такой курьез произошел из-за некорректной работы онлайн-переводчика, которым воспользовались норвежцы, и путаницы у корейского поставщика продуктов питания, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на TV2.

Известно, что большую часть привезенных продуктов норвежской делегации все-таки удалось вернуть, однако, тем не менее, яиц у сборной Норвегии осталось все также много. Повара уже решили расширить свое меню, исходя из неожиданного дополнения в продуктах.