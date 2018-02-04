Адмирал из России оценил шансы найти обломки субмарины San Juan

Аргентинская субмарина San Juan могла затонуть на глубине более 6 тысяч метров и под давлением воды разрушиться. Шансы найти обломки подлодки становятся минимальными. Такое мнение высказал бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

По информации аргентинских СМИ, катастрофа подлодки ВМС Аргентины San Juan могла произойти на границе шельфовой зоны с глубинами 200-300 метров, за которой начинается крутой обрыв, уходящий на глубину около 6 тысяч метров. Из-за технических неисправностей подводная лодка могла безопасно погружаться не более чем на 100 метров, передает РИА Новости.

Как заявил Валуев, субмарина San Juan могла затонуть на глубине 6,2 тысячи метров. Предположительно, на ее борту произошел мощный взрыв, в результате чего разрушился корпус подлодки. Затем она с большой скоростью опустилась на дно. "А на такой глубине корпус субмарины однозначно был раздавлен", — сказал Валуев.

Адмирал отметил, что далеко не все затонувшие подводные лодки находят в короткие сроки.

Дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины San Juan перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года при переходе в Мар-дель-Плата из военно-морской базы Ушуайя. На борту субмарины находились 44 человека. Представители Военно-морских сил Аргентины сообщали об одиночном взрыве. По их мнению, он мог быть связан с исчезновением подлодки.

Поиск подводной лодки начался 16 ноября. 30 ноября представители ВМС Аргентины сообщили о прекращении спасательной операции.