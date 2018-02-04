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4 февраля 201804:10

"Реал" упустил победу на последних минутах в матче с "Леванте"

EPA

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Мадридский "Реал" в рамках 22-го тура чемпионата Испании по футболу на выезде сыграл вничью со счетом 2:2 с "Леванте", которые находится в нижней части турнирной таблицы. Голы в составе "Королевского клуба" забивали Серхио Рамос и Иско, на что валенсийцы ответили забитыми мячами Эммануэль Боатенга и Джампаоло Паццини.

Примечательно, что решающий гол итальянского нападающего "Леванте" был забит на 89-й минуте, который позволил сыграть вничью, отняв у "сливочных" два балла.

"Реал" набрал 39 очков и занимает четвертую строчку. Отставание "галактикос" от лидирующей "Барселоны" теперь составляет 18 очков. "Леванте" же с 20 баллами в своем активе продолжает занимать 17 позицию. От зоны вылет а их отделяет два пункта.

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