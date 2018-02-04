Харви Вайнштейн задумался о подаче иска против Умы Турман

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Секс-скандалы 50 минут назад
Харви Вайнштейн задумался о подаче иска против Умы ТурманЧитайте нас в Telegram
Адвокат Харви Вайнштейна сообщил, что продюсер не исключает подачу иска в отношении актрисы Умы Турман, которая раскрыла детали домогательств с его стороны. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.
Ума Турман в числе других актрис обвинила Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах еще в конце 2017 года. В субботу, 3 февраля, в интервью газете The New York Times Турман впервые раскрыла подробности того, что произошло между ней и продюсером 25 лет назад. По словам актрисы, Вайнштейн домогался ее, а позднее, когда Турман вызвала его на разговор, пообещал разрушить ее карьеру.
После выхода интервью адвокат продюсера Бенджамин Брафман заявил, что его подопечный был в шоке от ложных обвинений со стороны актрисы и сейчас рассматривает возможность обратиться в суд с исковым заявлением. По словам юриста, продюсер признает, что четверть века назад совершал неподобающие поступки в отношении Турман, но тут же принес ей свои извинения.
Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах уже десятки женщин, напоминает РИА Новости. Среди них – известные актрисы Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Из-за обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование в отношении продюсера. Группа женщин подала в суд Нью-Йорка коллективный иск против Вайнштейна и представителей компании, основанной им.
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