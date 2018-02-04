В Венеции из-за обмеления каналов приостановлено катание на гондолах

Многих туристов, которые приехали на этой неделе в Венецию для участия во всемирно известном карнавале, ожидало разочарование: легендарные каналы города настолько обмелели, что гондольеры вынуждены были временно приостановить знаменитые катания по воде.

В местных средствах массовой информации опубликовано множество фотографий, на которых "Жемчужина Средиземноморья" выглядит совершенно неожиданно. Блестящие гондолы практически лежат на илистом дне небольших каналов или пришвартованы к набережным прямо на земле, передает РИА Новости.

Уже третий год подряд в Венеции наблюдается феномен серьезного обмеления каналов. Так, в канун нового 2017 года из-за сильнейшего отлива уровень воды в Венецианской лагуне и в городских каналах опустился на 66 сантиметров ниже ровня моря. Однако в истории Венеции бывали времена, когда он опускался еще ниже. Так, например, в 1934 году уровень воды опустился на 121 сантиметр. Причиной этого явления, которое наблюдается в основном зимой, является комбинация погодных факторов, при которой сильные отливы и высокое давление сопровождаются очень небольшими осадками.