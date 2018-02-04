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4 февраля 201805:38

Авиация МЧС продолжит поиски рыболовного судна "Восток", пропавшего в Японском море
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В воскресенье, 4 февраля, авиация МЧС планирует продолжить поиски рыболовного судна "Восток", пропавшего в Японском море. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по РФ по Приморскому краю.

Ранее сообщалось об остановке активной фазы поисков, однако МЧС приняло решение продолжить поиски с помощью авиации. Также в районе поисками занимаются проходящие мимо суда.

К настоящему времени авиацией МЧС России и морскими судами на месте поисков обследовано 75,8 тысячи квадратных километров. В ГУ МЧС России по Приморскому краю развернут Межведомственный оперативный штаб, передает РИА Новости.

Утром 25 января в Приморье на рыболовецком судне "Восток" сработал аварийный радиобуй, оно перестало выходить на связь. По информации судовладельца и Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту судна находятся 20 человек. По данным спасателей, на месте проведения поисковой операции были найдены два спасательных жилета, два спасательных круга, швартовая бухта, рыболовецкий буй и бытовой мусор. Было возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

Рыболовное судно "Восток" ходит под флагом Российской Федерации, приписано к Невельску Сахалинской области. ООО "ДВ-Флот" является собственником судна.

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