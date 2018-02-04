НХЛ. Шайба Малкина не спасла "Питтсбург", Дадонов посодействовал победе "Флориды"

За океаном проходит очередной игровой день "регулярки" Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В одном из матчей "Питтсбург Пингвинз" гостили у "Нью-Джерси Дэвилз" и не смогли одержать победу на выезде. "Пингвины" уступили со счетом 1:3.

В составе победителей забитыми шайбами отличались Блейк Коулмэн и дважды Трэвис Зейджак, в то время как у "пингвинов" единственный гол забил россиянин Евгений Малкин, для которого он стал 29 –м в текущем сезоне НХЛ, а всего в его активе стало 60 набранных очков.

В другом матче "Флорида Пантерз" с Евгением Дадоновым на своем льду с минимальным счетом обыграла "Детройт Ред Уингз" – 3:2. Победу хозяевам принесли шайбы Аарона Экблада, Александра Баркова и Джонатана Юбердо. При этом отметим, что в случае с голом Баркова именно действия Дадонова, сделавшего результативную передачу. За "красных крыльев" дубль оформил Дэнни Декайзер.

Усилия еще одного российского легионера – Артемия Панарина, не спасли его "Коламбус Блю Джекетс" от поражения в игре с "Нью-Йорк Айлендерс". Панарин ассистировал Кэм Аткинсу в случае со второй заброшенной шайбой, когда "свитеры" сравняли счет. Более того, вскоре "Коламбус вышел вперед благодаря усилиям Ника Фолиньо, однако в третьем периоде в течение трех минут "Айлендерс" забил дважды, установив окончательный результат поединка – 4:3 в пользу команды из Нью-Йорка.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: "Бостон Брюинз" переиграл "Торонто Мэйпл Лифз" (4:1), "Баффало Сэйбрз" на своей площадке уступил "Сент-Луис Блюз" (0:1), а "Виннипег Джетс" разгромил "Колорадо Эвеланш" – 3:0.