Хоккей с мячом. Финляндия завоевала бронзу чемпионата мира

В Хабаровске подходит к концу чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди). В матче за третье место сборная Финляндии одолела команду Казахстана со счетом 8:4. Эта бронза стала для финнов 21-м в истории мировых первенств. Всего помимо бронзовых медалей в их активе восемь серебряных и одна золотая медали.

Напомним, что Финляндия на стадии полуфинала не смогла пройти России (2:8), а Казахстан уступил действующему чемпиону мира из Швеции – 4:5.

Финальный поединок между Россией и Швецией пройдет 4 февраля.