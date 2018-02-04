Министерство обороны Китая раскритиковало новую ядерную доктрину США

Министерство обороны Китая заявило, что Соединенные Штаты Америки в своей новой ядерной доктрине раздули угрозу китайского ядерного потенциала. Также в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat отмечается, что Пекин выступает против подобных опрометчивых и абсурдных предложений.

Подчеркивается, что Китай придерживается оборонительного характера государственной политики и мирного пути развития, строго соблюдает обязательства по реализации принципа никогда не применять ядерное оружие первым, а также никогда не использовать ядерное оружие и не угрожать применением ядерного оружия в отношении государств, которые не обладают ядерным потенциалом, и зон, свободных от ядерного оружия.

2 февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделяется большое внимание развитию российских ядерных сил. Представители Пентагона назвали среди других потенциальных угроз Иран, Китай и КНДР, передает РИА Новости. Американское военное ведомство объявило, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Также в доктрине говорится, что Соединенные Штаты продолжат тратить средства на развитие элементов "ядерной триады" (бомбардировщики, стратегические подводные лодки и межконтинентальные ракеты) и на модернизацию ядерных сил. США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали договор о его полном запрещении, предложенный в Организации Объединенных Наций, как не отвечающий нынешней повестке дня.