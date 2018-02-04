Александр Радулов помог "Далласу" разгромить "Миннесоту"

Российский легионер "Даллас Старз" Александр Радулов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты Уайлд" набрал два очка и помог своему клубу одержать крупную победу со счетом 6:1. Россиянин отметился результативной передачей и забитой шайбой, что позволило ему набрать свое 50-е (21+29) очко в "регулярке" лиги.

Помимо российского хоккеиста в составе победителей забитыми голами отличались Маттиас Янмарк, Стивен Джонс Джейми Бенн, Тайлер Сегин и Дэн Хэмьюс. Единственную шайбу "Миннесоты" забил Джейсон Цукер.

"Звезды" после победы набрали 64 очка, занимая пятую позицию . "Миннесота" с 61 баллов расположилась на седьмом месте.

Еще в одном поединке игрового дня "Нэшвилл Предаторз" на своем льду переиграл "Нью-Йорк Рейджерс" – 5:2. Ранее в НХЛ состоялось еще шесть игр.