Из-за снегопада в аэропортах Москвы 70 рейсов задержано, 16 отменено

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", число авиарейсов, задержанных в аэропортах Москвы, достигло 70, отменено 16.

Как уточняется, на 7:27 по московскому времени воскресенья, 4 февраля, в Шереметьево задержано 56 рейсов, в Домодедово – 8 рейсов задержано, 16 отменено, во Внуково – 6 рейсов задержано.

Ранее представители Центра погоды ФОБОС сообщали, что субботний мокрый снег и плюсовая температура в столице в воскресенье сменятся резким похолоданием и метелью. 3 февраля в аэропортах Москвы было задержано более 100 рейсов, 11 отменено, напоминает РИА Новости.