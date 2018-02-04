Казахстанец, выдав себя за девушку, попал в финал конкурса красоты

Казахстанец, выдавая себя за девушку, дошел до финала женского конкурса красоты.

Турнир проходил в Интернете по фотографиям, это и помогло молодому человеку. 22-летний Илай Дягилев загримировался под девушку и выслал свои снимки.

Участник разоблачил себя, когда оказался среди финалисток, передает телеканал "Россия 24". По словам Илая, он принял участие в конкурсе, чтобы показать, насколько однотипной стала сейчас женская красота.

Сам Дягилев выступает за естественность и харизму в облике. Он говорит, что раньше в девушках было больше этих качеств, на которые и стоит обращать внимание.