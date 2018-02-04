Большая группа российских волонтеров едет на Олимпиаду

Российские волонтеры поддержат наших атлетов на Олимпийских играх в Южной Корее. Большая группа уже трудится в горнолыжном кластере, в том числе, на склонах, где будут проходить соревнования по гигантскому слалому, сообщает "Россия 24".

Волонтеры отвечают за подготовку трасс. Например, проводят заливку, устанавливают сетки безопасности для спортсменов. А некоторые смогут поработать непосредственно во время соревнований. Часть волонтеров из России будут фиксировать время прохождения спортсменами дистанции.